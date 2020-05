Coronavirus, il bollettino di lunedì: solo 4 nuovi contagi in Veneto

Nel giorno della riapertura il bollettino delle ore 8 della Regione Veneto disegna un quadro dell'epidemia da Coronavirus nella Regione ancora ottimista. Ancora in calo i ricoverati e le terapie intensive, così come le persone attualmente positive al virus mentre aumentano i guariti e i dimessi.

Nel dettaglio, sono solo 4 i nuovi casi registrati in Veneto e zero nel Vicentino. Dall'inizio dell'epidemia 18.950 persone hanno contratto l'infenzione, mentre gli attualmente positivi soo 4004, i guariti 13143 e le persone in isolamento domiciliare 3870. I decessi in totale (ospedale e extra ospedale) sono invece stati 1803. In ospedale si trovano ancora 541 persone in area non critica e 51 in terapia intensiva. Di queste 263 in area non critica e 22 nel reparto di rianimazione sono ancora positive.

Nel Vicentino i contagiati totali sono 2818, gli attulmente positivi 669, i guariti 1852 e le persone in isolamento domiciliare 465. A causa del viru, negli ospedali berici e nelle strutture extra ospedale han perso la vita 297 persone.