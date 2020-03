Coronavirus in Veneto: dai 45 ai 64 anni la fascia d'età più colpita

Tra i 45 e i 64 anni d'età. È questa la classe d'età più colpita dal coronavirus in base ai dati elaborati dalla Regione Veneto e resi noti nella mattinata di lunedì. In questa fascia le persone ammalate rappresentano il 37, 60% del totale.

La distribuzione per età dei 744 casi risultati Positivi (aggiornamento 09/03/2020 ore 9:00) è così composta:

Classe d’età N. % 0-14 11 1,48% 15-24 23 2,96% 25-44 130 17,52% 45-64 283 37,60% 65-74 107 14,56% 75-84 122 16,71% 85+ 68 9,16%

Per quanto riguarda invece le persone ricoverate, in Veneto ci sono 237 ricoverati, 51 dei quali in terapia intensiva e 186 in altri reparti. La fascia d'età più alta degli ospedalizzati (in altri reparti) è quella dai 75 agli 84 anni (31%), seguita a ruota da quella 45-64 anni (29%).

Per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva, 18 persone vanno di 75 agli 84 anni, pari al 35% mentre 16, pari al 31%, vanno dai 45 ai 64 anni.