Il Coronavirus colpisce anche i bambini: decine di contagiati in Veneto

Non solo anziani e non solo uomini e donne maturi o giovani. Il coronavirus colpisce anche i bambini. A riprova che il virus non guarda in faccia a nessuno è arrivato il report della Regione che indica i minori dai 0 ai 17 anni di età che sono stati contagiati dallo sciame epidemico che ha messo in ginocchio il mondo.

Sono 132 in totale i minori infettati in Veneto da virus, un numero che rappresenta circa l'1,8% del totale dei positivi. Una percentuale che comunque fa riflettere sulla necessità di adottare tutte le precauzioni consigliate dalle autorità, compreso il fatto di restare a casa il più possile e proteggere anche i bambini dall'esposizione al "nemico invisibile".

Nel dettaglio, a Vicenza (Ulss 7 e 8) i casi registrati sono 11 (3 Ulss 7 e 8 Ulss 8). Tra questi, un bambino di un anno, uno di tre anni, 2 bambini di 6 anni, uno di 9 anni e uno di 10, 3 di 14 anni e due di 17 anni. La provincia più colpita è quella di Padova. Nell'Ulss 6 Euganea i minori risultati positivi sono infatti 61. A seguire Venezia (22 casi nelle 2 Ulss di competenza) e Verona (18 casi nell'Ulss 9).

Per quanto riguarda le fasce d'età, il virus ha colpito principalemente gli adolescenti: 20 casi tra i 17enni e 12 tra i 16enni mentre tra i più piccoli sono 20 i positivi che hanno meno di due ani, 19 quelli che hanno meno di quattro anni.

