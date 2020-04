Coronavirus, altri 4 decessi ma i dimessi superano i ricoverati

BOLLETTINO ORE 8

Una lunga colonna di 0 o di numeri con il segno meno. È l'indice della giornata di Pasqua che segna l'incremento dei ricoverati negli ospedali veneti. Continuano quindi i segnali positivi sull'andamento del contagio in Veneto.

I nuovi tamponi indicano una salita dei positivi ma in maniera moderata e nessun nuovo paziente è stato ricoverato negli ospedali della Regione, con un decremento di -17 in area non critica e -2 in terapia intensiva. Sono purtoppo altre 4 le vittime del virus.

I dati del mattinale della Regione Venete sull'andamento dell'epidemia, con le variazioni rispetto alle 17 di sabato, indicano un totale di 14077 contagiati (+186), 10729 sono gli attualmente positivi, 18356 le persone in isolamento domiciliare, 2492 i guariti e 856 i decessi totali. Sono invece 1428 ( -17) i ricoverati in area non critica e 249 (-2) quelli in terapia intensiva per un totale di 1677 di ospedalizzati mentre 1691 sono i dimessi.

A Vicenza nelle ultime ore ci sono stati altri 23 tamponi positivi. I contagiati dall'inizio dell'epidemia sono 2055, 1513 gli attualmente positivi, 2516 le persone in isolamento domiciliare e 431 i negativizzati. Sono invece 273 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere vicentine, 38 dei quali in terapia intensiva. I dimessi dall'inizio dell'epidemia sono 190. Nessun nuovo ricoverato e nessun nuovo decesso. Nel vicentino, per il Coronavirus, hanno perso la vita 111 persone.

Grazie ai medici e alle infermiere/i delle Ulss vicentine per il loro grandissimo lavoro. Vicenzatoday dedicherà loro spazio con la foto di copertina di tutti gli aggiornamenti principali sull'epidemia.