Contributi fino a 1000 euro per trasformare l'auto in Gpl o metano

La Regione Veneto ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a privati per la trasformazione dell’alimentazione dei veicoli da benzina o gasolio a Gpl o metano, con contributi da 600 fino a 1000 euro per mezzo.

«Ringrazio l'assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin per questa nuova misura attiva, in linea con le esigenze di contenimento degli inquinanti, che risponde a quanto avevo suggerito a un incontro in Regione a fine settembre. – puntualizza l'assessore all'ambiente Simona Siotto - . Questo bando aiuterà moltissimi cittadini che non sono nelle condizioni di cambiare l'auto, considerata l'estensione del blocco anche ai mezzi Euro 4 diesel a partire dall'autunno 2020».

Possono presentare domanda i soggetti privati residenti in Veneto proprietari di un autoveicolo a benzina o a gasolio, con classificazione ambientale fino a Euro 5, che intendono trasformarne l'alimentazione a Gpl o metano.

Le istanze, in marca da bollo da 16 euro e complete della documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse alla Regione Veneto entro il 25 novembre 2019.

Gli interessati in possesso dei requisiti indicati nell'avviso potranno presentare domanda, tramite PEC all'indirizzo ambiente@pec.regione.veneto.it; a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione Ambiente della Regione del Veneto (Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera di Venezia – Cannaregio 99); o a mano all'ufficio Protocollo dell'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera di Venezia (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30).

Oltre a tenere conto delle emissioni, i punteggi saranno differenziati a seconda della situazione economica dei beneficiari, prevedendo una priorità per le fasce di reddito più basse. In caso di punteggi equivalenti, come criterio residuale, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.



Il bando regionale e la modulistica per la richiesta dei contributi sono disponibili sul sito della Regione Veneto al link http://bit.ly/bando_regione_trasformazione_autoveicoli