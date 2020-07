Continui allagamenti a Ca' Balbi: «La rete idrica non funziona»

«A Ca Balbi il mio negozio, ma anche altri negozi e garage di abitazioni private subiscono sistematicamente allagamenti ogni acquazzone». La denuncia arriva da Massimo Sartore, titolare del negozio di bici Vimaxs.

Una situazione che si è ripetuta in questi giorni di tempo instabile, con forti temporali che hanno scaricato a terra parecchia acqua. L'ultima volta, ieri sera, quando in zona si sono registrati diversi allagamenti che hanno anche richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La rete idrica non è adeguata, in questa zona l'acqua si concentra da varie strade e non defluisce». Il risultato, come si vede in foto è il negozio del signor Sartore allagato per l'ennesima volta.