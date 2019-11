Concorsi, quasi 1400 candidati per i 18 posti di istruttore amministrativo

Nei giorni scorsi si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande per concorrere ai 18 posti di istruttore amministrativo e ai 4 posti di istruttore direttivo. Per il primo concorso si sono candidate 1399 persone, per il secondo 312.

Le preselezioni si terranno al palazzetto dello sport di via Goldoni martedì 26 novembre per i 18 posti di istruttore amministrativo e mercoledì 27 novembre per i 4 posti di istruttore direttivo.

Nelle prossime settimane scadranno inoltre i termini dell'avviso mobilità esterna per 1 posto di istruttore direttivo conservatore musei (11 novembre) e dei concorsi pubblici per 2 posti di collaboratore amministrativo con funzioni di messo notificatore (15 novembre), per 4 posti di istruttore amministrativo riservato alle persone con disabilità (28 novembre), per 1 posto di istruttore bibliotecario (28 novembre) e 2 posti collaboratore operaio (28 novembre).

Prossimamente, infine saranno banditi ulteriori concorsi per completare il corposo programma delle assunzioni previsto dall'amministrazione.

“Questi numeri – dichiara l'assessore alle risorse umane Valeria Porelli - dimostrano quanto bisogno avesse il Comune di Vicenza di far fronte alle ormai croniche carenze di personale e quanto sia ancora ambito lavorare nella pubblica amministrazione. Nell'augurare ai numerosissimi candidati dei diversi concorsi di esprimersi al meglio durante le prove che li attendono, desidero ricordare loro che si stanno proponendo non per un lavoro qualsiasi, ma per un servizio ai cittadini che richiederà grande dedizione e profondo senso del dovere”.