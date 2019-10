L'Amministrazione di Sovizzo vicina alla comunità di Bibbiano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

I fatti di Bibbiano, tutt'ora al vaglio dell'Autorità competente, siano di stimolo per ogni amministratore a gestire una comunità con etica, consapevolezza, rigore e trasparenza. Tanto più quando in gioco ci sono i diritti della parte più fragile della società. Solidarietà alla comunità di Bibbiano a tutela di tutti i bambini.

L’Amministrazione di Sovizzo ha votato una mozione con la quale si pone a sostegno dell’infanzia e della famiglia ed esprime a Bibbiano e ai sui cittadini piena solidarietà e sostegno affinché i fatti che presumibilmente hanno coinvolto i minori trovino chiarezza.

La comunicazione ufficiale, a nome dell’Amministrazione di Sovizzo, verrà inviata al Comune di Bibbiano affinché la estenda alla comunità tutta. E’ un gesto per richiamare ad un dovere ed a una attenzione che non devono mai mancare nell’operato di una buona amministrazione.

Per il Comune di Sovizzo si tratta di una “vicinanza consapevole e nobile a tutela di tutti i bambini, ma non solo”. Tutte le fragilità, dai bimbi agli anziani, alle persone in stato di indigenza o che si trovano in un momento di difficoltà, devono trovare nelle amministrazioni un porto sicuro dove vi sia una presa in carico consapevole.