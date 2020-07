Governance Poll, Zaia leader tra i governatori: Rucco 72esimo ma consensi in aumento

Il governatore del Veneto Luca Zaia viene visto dai cittadini come una sorta di supereroe dai cittadini. A dirlo è Governance Pol 2020, la classifica dei governatori e sindaci d'Italia più amati, redatta da Il Sole24Ore. Se il presidente regionale è una star a livello nazionale, come viene vissuto dai cittadini l'operato del primo cittadino berico Francesco Rucco?

Il sindaco di Vicenza si piazza al 72esimo posto, su 105, dietro a Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia che, con il 60,5 per cento dei consensi e un più 7,3 per cento rispetto a cinque anni fa, è quinto a livello nazionale. Jacopo Massaro, sindaco di Belluno, 27esimo posto e Mario Conte, sindaco di Treviso, che si piazza al 39esimo posto.

In chiave veneta, Rucco sta comunque avanti al collega di Rovigo Edoardo Gaffeo, 79esimo posto, Federico Sboarina, all'84esimo posto e Sergio Giordani, sindaco di Padova, che scivola alla 99esima posizione.

Un 72esimo posto che è comunque frutto di un aumento di consensi, Rucco passa infatti dal 50,6% dei voti ottenuti nel giorno della sua elezione di due anni fa, al 51,4% di adesso, quindi con un indice positivo dello 0,8.

"Il dato risulta piuttosto rilevante se si evidenzia che sui 105 comuni interessati dall'indagine - fanno sapere da palazzo Trissino - solo 42 risultano essere in crescita di consenso, quindi non sembra essere un gran momento, in generale, per i primi cittadini d'Italia. Se poi si guarda alla classifica dei sindaci che hanno visto crescere maggiormente il loro consenso, Francesco Rucco occupa il 21° posto grazie a quel +0,8% che, se messo a confronto con gli altri dati in aumento, è più che rispettabile".

"E' una notizia che apprendo con piacere – fa sapere il primo cittadino berico – perché significa che c'è un sentiment positivo sul mio operato e su quello dell'amministrazione comunale. Chi mi conosce bene sa che non tendo ad esaltarmi per questi sondaggi ma è sicuramente un risultato che mi sprona a fare ancora di più verso i miei concittadini".