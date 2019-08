Acquisto libri online, Vicenza entra nella top ten della speciale classifica Amazon.it

Lontana dal podio ma new entry nella top ten. Vicenza entra di diritto nella speciale challenge redatta da Amazon.it delle città italiane che acquistano più libri. Il primato va a Milano che si conferma regina della lettura per il settimo anno consecutivo, seconda piazza per Padova che guadagna la seconda posizione e terza Pisa, rivelazione dell'anno.

A seguire Bologna e Roma, quindi Torino, Verona, Firenze, Bergamo e Vicenza che si guadagna la decima posizione. Se si guarda alla classifica delle 10 città italiane che prediligono leggere in formato digitale, scaricando i testi da Amazon.it, Milano figura in testa seguita da Padova. Trieste si aggiudica la quarta posizione seguita da Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, Bologna e Torino.

Per quanto riguarda i libri cartacei più apprezzati, al primo posto la biografia "della bandiera della Roma", "Un capitano di Francesco Totti", seguito, in seconda posizione, da "Vivere 120 anni. La verità che nessuno vuole raccontarti" di Adriano Panzironi. Quindi al terzo posto "Il Piccolo Principe", di Antoine de Saint-Exupéry. Mentre, tra i libri preferiti in formato digitale troviamo al primo posto c'è "Laurie (versione italiana)" di Stephen King, seguito da "Eleonor Oliphant sta benissimo" di Gail Honeyman e al terzo posto "Tre cadaveri" di Raffaele Malavasi.