Ciokkolatte seduce tutti alla Fiera di Longarone con i suoi gelati

Hanno saputo rivestire il gelato di nuove forme e sapori rendendolo protagonista in modo del tutto nuovo all’interno di un piatto gastronomico. Ad aggiudicarsi il primo premio dell’anteprima del concorso “Gelato a Due” sono stati lo chef Giacomo Allegra e il Gelatiere Guido Zandonà di Ciokkolatte. Secondo posto agli alto atesini Krista Kofler e Christian Latschrauner, mente il terzo posto è andato ad Antonio Dal Lago e Giuseppe Zerbato di Vicenza.

Le tre squadre vincitrici della competizione che ha concluso “Expo Dolomiti – Horeca”, la Fiera di Longarone dedicata all’ospitalità e alla ristorazione in montagna, entreranno di diritto nella finale in programma alla prossima Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, a Longarone dall’1 al 4 dicembre 2019.

Il Maestro Gelatiere Guido Zandona’, Titolare delle Gelaterie Ciokkolatte – Il Gelato che Meriti - di Vicenza in Corso Fogazzaro e Padova assieme allo Chef Giacomo Allegra sono i Vincitori del concorso "Gelato a due" e saranno alla finale per aggiudicarsi il titolo di migliore gelato alla Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone, la più prestigiosa manifestazione per gelatieri.

La vittoria è giunta alla fine di un’intensa competizione che ha portato alla vittoria Ciokkolatte che ha saputo convincere i giurati con i propri piatti.

I piatti vincitori

BIANCO DI SEPPIA, questo è il nome del Risotto al Sauvignon Blanc con Gelato al Nero di Seppia che ha saputo stupire la giuria per il suo perfetto equilibrio nel bilanciamento di gusti e sapori. BIANCO DI SEPPIA ha convinto la giuria per la perfezione e l'innovazione nell' abbinare un risotto al Sauvignon Blanc (abbiamo usato un Maso Thaler perché il sapore si mantenesse anche durante la cottura del riso) ad un perfetto gelato preparato utilizzando un ragù di nero di seppia. E in questo caso il gelato era perfetto, studiato per tenere il calore e non sciogliere dopo essere posato sul risotto, e con una sapidità perfetta. Poi per mantecare il risotto (con riso Carnaroli di Grumolo delle Abbadesse) abbiamo usato il burro superiore di Brazzale, una vera esperienza.

LA PARABOLA DEL CONO, dolce creato con cialda di cannolo siciliano (ricetta segreta della Famiglia Allegra da 4 Generazioni), sorbetto di fichi freschi, ricotta di pecora proveniente da Salemi, sono i piatti che hanno permesso alla coppia di salire sul gradino più alto del podio e di accedere a Dicembre alla finale internazionale prevista durante la Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone (BL). LA PARABOLA DEL CONO (il dolce) ha invece una storia fantastica perché la ricetta della cialda è custodita dalla famiglia allegra da 4 generazioni. Lo Abbiamo poi abbinato un sorbetto al fico moro adagiando su un cuscino di ricotta si pecora proveniente da Salemi. Delizioso.

La terza coppia classificata, che sarà alla finale internazionale a Longarone il 2 di Dicembre durante la Mostra Internazionale del Gelato Artigianale era costituita oltre che da Ciokkolatte da altri vicentini, il gelatiere Giuseppe Zerbato titolare della gelateria Il Gelataio di Vicenza e lo Chef stellato Antonio Dal Lago patron del ristorante Casin del Gamba di Altissimo.

Il Concorso “Gelato a Due” è una competizione a squadre, composte da un Gelatiere ed uno Chef. Una sfida che si svolge su 2 portate: Primo Piatto: abbinamento di gelato gastronomico con un antipasto o un primo o un secondo oppure in stile Street Food o addirittura una Pizza Gourmet. Secondo piatto: Un Classico piatto abbinamento dessert/gelato da fine pasto.

La preparazione va fatta davanti ai giudici, i quali valuteranno l’aspetto, il gusto, l’abbinamento e l’innovazione nella preparazione. Il concorso ha posti limitati (12 squadre) e si terrà in una giornata, lunedì 2 dicembre a Longarone.

