"Li abbiamo visti tutti mangiare topi vivi", Zaia porge le scuse all'Ambasciata cinese

Ha fatto il giro della rete la video-intervista di Luca Zaia nella quale se n'è uscito con la frase: "Li abbiamo visti tutti mangiare topi vivi", riferendosi ai cinesi.

Il governatore del Veneto ha scritto all'ambasciatore cinese in Italia dicendosi "davvero dispiaciuto per quanto accaduto".

"Le scrivo non per accampare scuse: quando si sbaglia, si sbaglia - dice -. E a nulla valgono giustificazioni basate sulla stanchezza accumulata in questi giorni di grande tensione o sulla frettolosità di esposizione di concetti e di ragionamenti".