Cinema drive-in a Marostica, la novità dell'estate

Marostica è tra le prime città italiane ad animare l'estate con il cinema drive-in. Dopo le conseguenze dell’emergenza Coronavirus e in attesa delle nuove regole per lo spettacolo dal vivo, la Città di Marostica si attiva per l’organizzazione di una stagione cinematografica, con un progetto che prevede più di 150 posti auto.

“In vista di una diminuzione dell’offerta di intrattenimento e di spettacolo per l’estate, stiamo procedendo all’allestimento di un drive-in con la proiezione di film di diversi generi e per diverse fasce d’età” spiega l’assessore al turismo Ylenia Bianchin “Si tratta di una iniziativa che vuole rispondere alla richiesta di svago e di cultura in uno scenario completamente nuovo, rimanendo in sicurezza. Insomma, un tuffo nel passato, con la tecnologia di oggi”.

“La vita culturale non si ferma e da una necessità possono nascere anche delle nuove idee” dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo “Se questo esperimento avrà successo, stiamo già pensando di allargare la rassegna proponendo una sezione dedicata anche alla cinematografia emergente e ai cortometraggi, trasformandola in un appuntamento annuale”.

Il cinema drive-in potrà godere di più 150 posti auto e una tecnologia audio direttamente collegata alla radio dell’auto, oltre che ad un maxi schermo a led wall. In merito all’area, il Comune sta valutando alcuni spazi verdi vicino al centro storico. In via di definizione anche il periodo esatto di programmazione.

l progetto si chiama “Live drive in” ed è una risposta alla pandemia, dopo la chiusura di cinema e teatri e l’annullamento di tutta la stagione estiva. L’iniziativa consiste nella ricerca di ampie aree in cui allestire palchi e maxischermi, così da consentire al pubblico di godersi lo spettacolo restando comodamente nella propria auto, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. E dovrebbe essere quasi completamente ad impatto zero, grazie all’utilizzo di generatori ad energia rinnovabile, bagni auto-igienizzanti e materiali ecosostenibili.

Nell'estate 2020 si potrà vivere quell'atmosfera un po' vintage come in Happy Days, Grease, o American Graffiti.