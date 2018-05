Chiosco a Campo Marzo: pubblicato il bando per il 2018

Il settore Suap edilizia privata, attività produttive e commercio del Comune di Vicenza ha pubblicato il bando per la concessione di un’area pubblica a Campo Marzo per l’installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande per l’anno 2018.

L’affidamento avrà durata da giugno a novembre 2018, prorogabile per gli anni 2019 e 2020 a giudizio dell'amministrazione. L’importo di gara a base d’asta è di 300 euro mensili. L’offerta va presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Vicenza entro le ore 12 del 28 maggio secondo le modalità previste dal bando pubblicato nel sito www.comune.vicenza.it, nella sezione pubblicazioni on line, altre gare e avvisi.

Le offerte, saranno valutate secondo i seguenti criteri: offerta economica punti 30 su 100 ed offerta progetto tecnico punti 70 su 100. L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto. Le buste contenenti la documentazione amministrativa saranno aperte in seduta pubblica l’1 giugno alle 9.30 al Suap edilizia privata, attività produttive e commercio in Piazza Biade 26, Palazzo degli Uffici, terzo piano.