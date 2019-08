"Attenzione: cavo testo tra i boschi, bikers in pericolo": scoppia la polemica sui social

"Attenzione nuovo cavo passato tra due alberi zona Santorso alto Vicentino" è questo il post apparso nei giorni scorsi sulla bacheca del gruppo Facebook Escursionisti su due ruote - sentieri per tutti. Una foto che immortala un cavo posizionato tra i boschi del monte Summano dove sono soliti passare bikers e ciclisti.

Un episodio che ha una volta segnalato sui social ha presto fatto il giro della rete, sollevando la polemica tra gli utenti. C'è chi lo definisce "Un vizio molto pericoloso sicuramente posto da camminatori e non di certo da escursionisti su ruote motorizzate o in MTB che se sorpreso con prova certa è reato penale perseguibile dalle norme del codice penale. E doppiamente più grave se posto dal proprietario della strada sentiero o mulattiera cioè il frontista, nel caso che un utente della strada percorra la strada sentiero lasciata aperta cioè non chiusa da apposita sbarra e apposita segnaletica stradale al divieto di transito e causa un infortunio grave è responsabile dell’impedimento pericoloso abbandonato,ma tutelato dallo stesso e di colpa grave. Cioè il bene il terreno e il sentiero che attraversa il terreno di proprietà privata non può essere lasciato al l’abbandono più totale creando una trappola a chi transita liberamente e senza divieti visibili..."

Atri scrivono: "Non è un dispetto!!!È tentato omicidio!!!"...fortuna ha voluto che nessuno si sia fatto male.