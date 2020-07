Covid-19 al centro estivo, alunna positiva al tampone: scatta il protocollo

Lunedì, un’alunna iscritta al Centro estivo organizzato dall’Istituto Ida Tonolli di Sandrigo, sottoposta a tampone, è risultata positiva al Covid-19. L’Ulss 8 Berica, in accordo con la Direzione dell’Istituto e con l’Amministrazione comunale, ha messo in atto il protocollo regionale predisposto per questa eventualità, che prevede la chiusura della scuola per alcuni giorni (da 2 a 5) al fine di procedere con una completa e accurata sanificazione degli ambienti.

Parallelamente, il Nucleo operativo Covid del Servizio di igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 8 Berica ha già avviato le indagini finalizzate a identificare i contatti stretti della bambina, che saranno sottoposti a tampone e in ogni caso posti in isolamento fiduciario.

L’ultimo giorno di presenza della bambina al centro estivo risale a martedì 7 luglio e ad oggi - rende noto l'Ulss in una nota - non risulta nessun altro bambino o insegnante abbia sviluppato sintomi compatibili con il Covid-19, pertanto tali misure sono da intendersi a scopo del tutto precauzionale.

"A questo riguardo, è da sottolineare inoltre che dalle verifiche effettuate risultano correttamente applicate presso la scuola tutte le misure utili al contenimento del contagio, in particolare l'organizzazione delle attività per piccoli gruppi - spiegano nella nota - Si ricorda che il protocollo regionale prevede, in caso di positività di un alunno, la messa in isolamente fiduciario degli insegnanti e dei compagni che risultano essere stati a più stretto contatto con lui, nonchè dei loro genitori al fine di consentire lore l'indispensabile attività di accudimento".