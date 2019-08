Motorizzazione civile sotto organico, l'appello al Ministero dell'onorevole Covolo

“La situazione della mancanza di personale all'interno della Motorizzazione civile di Vicenza è seria e merita una rapida soluzione", è questo l'appello della deputata leghista vicentina Silvia Covolo.

"Mi sono rivolta al ministro Danilo Toninelli affinché venga assicurato l’arrivo di nuovo personale nella sede vicentina e si possano così garantire tutti i servizi agli utenti. - sottlinea la deputata del Carroccio - In base alla risposta ricevuta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la mia richiesta pare sia stata accolta e l’organico potrebbe essere presto incrementato con nuovi addetti specializzati. L'arrivo di nuovi dipendenti rappresenta una vittoria per l'intera città. Ci aspettiamo comunque ulteriori miglioramenti e la massima attenzione da parte del ministero affinché si risolva definitivamente questo disservizio e venga ripristinata la normalità in tempi rapidi".

"Ricordo che il numero dei funzionari addetti agli esami per il conseguimento delle patenti di guida e di addetti alle revisioni o collaudi non è sufficiente a coprire le richieste che provengono dal territorio e delle autoscuole vicentine - conclude - Inoltre, negli ultimi mesi è aumentato il numero di esami e di revisioni o collaudi non effettuati per la cronica mancanza di un sufficiente numero di addetti (36 effettivi a fronte dei 70 previsti), con conseguenti disagi per i cittadini e per le imprese. È quindi necessario garantire il servizio agli utenti e rimediare al disagio causato ai cittadini”.