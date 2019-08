Cantieri aperti in città: tutti gi interventi post Ferragosto

Prenderanno il via lunedì 19 agosto i lavori di ripristino del manto stradale in corrispondenza della rotatoria di strada regionale 11, località Ponte Alto. A causa dell'intervento, che si protrarrà per circa una settimana, potrebbero verificarsi rallentamenti alla circolazione. I risanamenti del piano viabile verranno eseguiti in orario diurno mentre la stesa del tappeto d'usura finale verrà eseguita in orario notturno dalle 21 alle 6. L'asfalto posato sarà del tipo antiskid e drenante.

Sempre lunedì 19 agosto in viale della Scienza prenderà il via un intervento di sistemazione dei binari del passaggio a livello del raccordo ferroviario a cura di Acciaierie Beltrame. Saranno eliminate le attuali rotaie, demolita la fondazione e ricostruita una nuova, con posa di nuove rotaie.

I lavori, che si protrarranno per 10 giorni circa, dalle 6 alle 24, interesseranno le singole carreggiate di viale della Scienza, con chiusura alternata delle stesse. Il traffico sarà deviato sulla corsia, di volta in volta libera, sulla quale sarà garantito il doppio senso di circolazione. La deviazione comporterà l’apertura di un varco sul cordolo centrale presente all’altezza del negozio GranCasa in modo da deviare il flusso di traffico verso Altavilla Vicentina. Al termine dei lavori, il cordolo verrà ripristinato con new jersey in cemento e in tal modo disponibile per eventuali future manutenzioni. A causa dell'intervento potrebbero verificarsi rallentamenti alla circolazione.

“L'intervento verrà eseguito a cura e spese di Acciaierie Beltrame, concessionario e utilizzatore dei binari del passaggio a livello del raccordo ferroviario, su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana, considerato lo stato delle rotaie ai fini della sicurezza del transito dei vagoni sia sul raccordo che sul resto della rete ferroviaria – ha spiegato l'assessore alla mobilità urbana Claudio Cicero – Sarà effettuata la completa sostituzione dei binari presenti con elementi di 12 metri di lunghezza che verranno giuntati nella mezzeria di viale della Scienza. Cartelli informativi saranno installati all'altezza della rotatoria su viale degli Scaligeri e al sottopasso di Olmo-strada del Melaro”.

Per quanto riguarda contra' San Pietro, per consentire l'esecuzione dei lavori di asfaltatura, da lunedì 26 agosto, anziché da lunedì 19, per dieci giorni circa, sarà chiuso alla circolazione il tratto di strada compreso tra la rotatoria XX Settembre fino all'attraversamento rialzato presente all'altezza dell'ingresso IPAB. Ai soli residenti sarà comunque garantito il transito, comprese le via Nazario Sauro e Sant'Andrea.

“Nei giorni scorsi i tecnici hanno eseguito con l'impresa appaltatrice sopralluoghi preliminari all'avvio del cantiere e hanno riscontrato un aumento delle profondità degli sfondamenti sulla pavimentazione stradale rispetto alle valutazioni eseguite in sede di progetto esecutivo – ha spiegato l'assessore alla mobilità urbana Claudio Cicero – Sono stati eseguiti pertanto dei sondaggi puntuali proprio nei punti maggiormente degradati al fine di valutare l'effettivo intervento che è opportuno attuare per bonificare la fondazione stradale, anche in considerazione dei numerosi transiti di mezzi pesanti del trasporto pubblico locale (125 mezzi urbani, 65 mezzi extraurbani in una giornata tipo nel periodo scolastico) che interessano la via. Saranno pertanto necessari interventi di asporto del materiale sottostante per profondità di circa 50 centimetri e per questo il materiale deve essere analizzato e caratterizzato ai sensi delle normative vigenti per individuare il tipo di rifiuto e l'impianto di trattamento dove conferirlo. Abbiamo deciso pertanto di posticipare l'intervento di una settimana. Inoltre, con l'occasione, eseguiremo anche una stabilizzazione con cemento della fondazione stradale al fine di aumentare la durabilità della stessa”.