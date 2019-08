Lavori in corso: viabilità modificata sino al 6 settembre

Lunedì 26 agosto prenderanno il via i lavori di sostituzione dei sottoservizi in viale Riviera Berica, nel tratto compreso tra via Montegrande e la Chiesa di Debba.

L'intervento, che si protrarrà fino a venerdì 6 settembre a cura di Aim Sar, richiederà l'istituzione del senso unico alternato in prossimità della Chiesa di Debba. Potranno, pertanto, verificarsi rallentamenti alla circolazione.