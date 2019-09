Cantieri che chiudono e cantieri che aprono: cambia la viabilità in città

Si sono conclusi, in anticipo di una settimana, i lavori per il rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto di va Aldo Moro e pertanto, dal pomeriggio di sabato, tornerà il doppio senso. Contestualmente all'intervento, sono state effettuate anche alcune asfaltature all'interno e in prossimità del nodo viario di strada di Ca' Balbi e Stanga.

Da lunedì invece, in strada di Casale, prenderà il via un intervento di asfaltatura, nel tratto compreso tra il cimitero di Casale fino al cavalcavia autostradale e in corrispondenza di quest'ultimo. Per consentire l'intervento sarà necessario attuare un restringimento della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato. Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno fino all'incrocio con strada Pelosa.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.