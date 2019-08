Lavori conclusi a SS. Felice e Fortunato, chiuso sottopasso in viale della Pace

Si concluderanno sabato 31 agosto, i lavori di rifacimento dei sottoservizi a cura di Aim in corso San Felice e Fortunato. Sarà ripristinata, pertanto, la circolazione ordinaria nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con piazzale De Gasperi e la rotatoria di viale Milano.

L'annuncio è stato dato dall'assessore alla mobilità urbana Claudio Cicero. Erano presenti anche il direttore lavori Paolo Maboni di Aim e Federico Azzolini di Confocommercio Vicenza. “Come recita il maxischermo a led che ho fatto installare qui all'angolo con piazzale Giusti per segnalare ai cittadini via via lo stato di avanzamento del cantiere, “come promesso i lavori della prima fase sono stati conclusi nei tempi previsti. Buona viabilità a tutti!” - ha esordito l'assessore alla Mobilità urbana Claudio Cicero – Il mio grazie va a Confcommercio per la condivisione costante delle problematiche relative a questo complesso cantiere, oltre che ad Aim, ai tecnici, direttori lavori, progettisti, e alle due aziende VPS di Codevigo (PD) e Consorzio Nord Est (Melinato Impianti di Mirano e Gerotto Lino di Campodarsego).

Per quanto riguarda i lavori, la condotta dell'acqua è già stata potabilizzata. Ora restano da fare gli interventi di collegamento dei servizi alle abitazioni che richiederanno piccoli restringimenti della carreggiata”.

Complessivamente in 60 giorni di lavoro sono stati posati 325 metri di nuovo acquedotto, 325 metri di nuovo gas metano, 1.625 metri di cavidotti impianti tecnologici. Sono stati 15 gli operai mediamente impiegati, con punte di 20. Come da regolamento scavi, nell'estate 2020 si procederà alla riasfaltatura definitiva della strada.

Il sottopasso di viale della Pace invece rimarrà chiuso alla circolazione veicolare nella giornata del 2 settembre a causa di un intervento di pulizia. Per consentire l'esecuzione dei lavori di pulizia del sottopasso tra viale della Pace e corso Padova, lo stesso sarà chiuso alla circolazione veicolare lunedì 2 settembre. Pedoni e ciclisti potranno sempre transitare. In caso di pioggia l'intervento sarà rinviato al giorno successivo, martedì 3 settembre.