Cantieri estivi, sabato mattina torna la circolazione ordinaria in viale D'Alviano

Sabato mattina torna la circolazione ordinaria in viale D'Alviano e nelle vie laterali con il ripristino delle due corsie di marcia da porta San Bortolo a porta Santa Croce. In queste ore si stanno per concludere, infatti, i lavori di sostituzione dei sottoservizi a cura di Aim.

A dare l'annuncio questa mattina è stato l'assessore alla mobilità urbana Claudio Cicero. Erano presenti anche per Aim Massimiliano Saita, direttore dei lavori, e Simone Turetta, progettista.

“Avevamo detto che il cantiere si sarebbe concluso entro fine agosto e così è stato – ha dichiarato l'assessore alla mobilità urbana Claudio Cicero –. È la più grande soddisfazione di questi mesi, a dispetto di tutti gli uccellacci del malaugurio. Ringrazio Aim e la sua struttura, in primis i tecnici, ingegneri Massimiliano Saita e Simone Turetta, e le due aziende che hanno lavorato anche la settimana di ferragosto, con una media di 12 operai (con punte di 16) Molinato Impianti e Argo Costruzioni. Alcuni interventi sono stati eseguiti anche di notte. Ora sarà asfaltata solo la parte di carreggiata relativa agli scavi; l'anno prossimo, una volta assestata, sarà riasfaltata interamente”.

Sono 580 i metri di condotte gas che sono state posate, 635 i metri di condotte di acquedotto, 2.320 i metri di cavidotti per energia elettrica e telecomunicazioni. I lavori sono stati eseguiti in 72 giorni per un importo di progetto di 724 mila euro.

Da lunedì 2 settembre, quindi, la corsia di destra di viale d'Alviano, lato maciapiede, sarà oggetto di piccoli restringimenti per consentire gli interventi di collegamento dei servizi alle abitazioni.

Seguiranno, quindi, i lavori di sostituzione dei sottoservizi (170 metri di condotte di acquedotto e gas metano) in via Pajello con la posa di cavidotti per energia elettrica e per telecomunicazioni.