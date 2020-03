Cantieri in A4, lavori tra Montecchio e Vicenza Est: si viaggia su due corsie

Per lavori di pavimentazione, in carreggiata Est (in direzione Venezia) tra i caselli di Montecchio e Vicenza Est (dal km 326+400 al 331+300), nei prossimi fine settimana si viaggerà su due corsie di marcia di larghezza ridotta.

Queste le fasce orarie: dalle 20 di giovedì 12 alle 6 di venerdì 13 marzo e dalle ore 20 di venerdì 13 marzo alle 6 circa di lunedì 16 marzo 2020. Dalle ore 20 di giovedì 19 alle ore 6 di venerdì 20 marzo e dalle ore 20 di venerdì 20 marzo alle ore 6 circa di lunedì 23 marzo 2020. Dalle ore 20 di venerdì 27 marzo alle 6 circa di lunedì 30 marzo 2020 e dalle ore 20 di lunedì 30 alle ore 6.00 di martedì 31 marzo 2020 e dalle ore 20 di martedì 31 marzo alle 6di mercoledì 1 aprile 2020.

E ancora, dalle ore 20 di venerdì 3 aprile alle ore 6 circa di lunedì 6 aprile 2020 e dalle ore 20 di lunedì 6 alle ore 6 di martedì 7 aprile 2020 e dalle ore 20 di martedì 7 alle ore 6.00 di mercoledì 8 aprile 2020. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

Dalle ore 20.00 di giovedì 12 alle 6 di venerdì 13 marzo e dalle ore 20 di venerdì 13 fino alle ore 24 di domenica 15 marzo 2020 verrà chiusa l’uscita per il traffico proveniente da Milano e l’entrata in direzione Venezia del Casello di Vicenza Ovest.