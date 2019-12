Calendario dell’avvento speciale per i piccoli pazienti dell’ospedale San Bortolo di Vicenza

Il Natale è alle porte ed è giunto il momento di aprire le caselle dei calendari dell’Avvento che ogni anno scandiscono il conto alla rovescia per l’arrivo di Babbo Natale nelle case di grandi e piccini. C’è chi però non potrà trascorrere questi giorni di festa nella propria casa: sono i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Per portare lo spirito del Natale anche tra le mura dell’Ospedale, questa mattina Amazon ha presentato all’Ospedale vicentino una speciale iniziativa rivolta proprio ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Alessia De Col, Amazon Hub Country Leader per Italia e Spagna, e Giovanni Pavesi, direttore generale dell’ Azienda ULSS 8 Berica, hanno presentato il progetto che per alcune settimane trasformerà un normale Locker Amazon in un vero e proprio calendario dell’avvento pieno di sorprese.

Tutti i giorni, fino al prossimo 25 dicembre, i bambini potranno aprire ogni giorno una nuova casella del Locker e scoprire un regalo ogni giorno diverso destinato ai piccoli pazienti. Tanti giochi colorati ed educativi dedicati anche alla scoperta della robotica e del coding sono stati donati da Amazon e dai venditori partner Lisciani, Clementoni, Geomag e Quercetti.

“Siamo davvero contenti di essere riusciti a trasformare un normale Amazon Locker in un oggetto carico di gioia a speranza come un calendario dell’Avvento. In questi anni abbiamo lavorato a stretto contatto con le unità pediatriche di alcuni dei maggiori ospedali italiani ed abbiamo capito che il vero valore aggiunto che un’azienda come la nostra può offrire è quello di contribuire a regalare momenti di gioia e spensieratezza a questi bambini e alle loro famiglie” ha dichiarato nel corso dell’evento di presentazione Alessia De Col, Amazon Hub Country Leader per Italia e Spagna.

“Ringraziamo Amazon per aver voluto condividere con noi un’iniziativa di sensibilità e solidarietà, che mette in luce il lato più umano delle persone e dei servizi che ogni giorno offriamo ai nostri pazienti, con un riguardo particolare, in questo caso, al benessere e alla salute dei bambini in cura. Il ruolo della società civile è sempre fondamentale e rappresenta realmente un valore aggiunto per i servizi sanitari a supporto del nostro operato” ha affermato Giovanni Pavesi, direttore generale dell’Azienda ULSS 8 Berica.