Caccia 2019, apertura il 15 settembre: Sì ai richiami vivi

E' partito il conto alla rovescia per l'apertura della stagione 2019-2020: il via ufficiale sarà il 15 settembre, la chiusura il 30 gennaio 2020, ma con periodi di caccia diversificati a seconda delle specie.

Le giornate di preapertura (1, 2, 4, 8 e 9 settembre) per le specie merlo, ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia sono già state archiviate e, rispetto al calendario venatorio delle precedenti stagioni, è ritornata la caccia al colombaccio nelle due giornate dell'1 e 2 settembre, anche in considerazione del buono stato della popolazione nel territorio regionale.

Per quanto riguarda la caccia alla tortora, dal 15 al 30 settembre ci sarà il limite giornaliero a 5 capi e quello stagionale a 20 per cacciatore, così come indica l’Ispra (l’istituto superiore per la protezione della fauna selvatica).

Il calendario 2019-2020 conferma, inoltre, limiti temporali per la caccia al combattente (dal 2 al 31 ottobre), per la starna, il fagiano, la quaglia e il coniglio selvatico (cacciabili fino al 30 dicembre), per l’allodola (dal 2 ottobre al 30 dicembre), per il merlo (dal 15 settembre al 15 dicembre), per la beccaccia e il tordo bottaccio, cacciabili fino al 20 gennaio.

Anche per ghiandaie, gazze, cornacchie nere e cornacchie grigie la stagione di prelievo si chiude anticipatamente al 12 gennaio - come nel precedente calendario venatorio- ma restano confermate le giornate di posticipo l’1, il 2, il 3, il 5, il 6, l’8 e il 9 febbraio 2020.

Chiusura anticipata anche per la moretta (dal 2 ottobre al 20 gennaio), mentre per lepri bianche, pernici bianche, fagiano di monte e coturnice si conferma la possibilità di prelievi numerici limitati dal 2 ottobre al 30 novembre, sulla base di piani determinati da censimenti specifici.

La caccia agli ungulati (daino, camoscio alpino, capriolo, cervo, muflone) è autorizzata e regolamentata dalle Province il cui territorio ricade in tutto o in parte nella Zona faunistica delle Alpi. Negli altri territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi, è consentito solo il prelievo selettivo, basato su piani di abbattimento qualitativo e quantitativo autorizzati e regolamentati dalle Province.

Per quanto riguarda i richiami vivi, con delibera del 30 luglio, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni per l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi. Per ottenere il rilascio del documento per la registrazione, tracciabilità e consegna di eventuali anelli aggiuntivi rispetto a quelli rilasciati nella stagione passata dovrà consegnare un'autodichiarazione entro il 13 settembre prossimo.