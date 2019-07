Manto martoriato dalle buche, pericolo per le due ruote

Ormai quella strada, specie per i cicloturisti è diventata un vero percorso di guerra: buche, croste di asfalto in rilevato, sconnessioni una appresso all’altra che mettono in difficoltà e non poco pure le autovetture a meno che non siano delle off-road ben attrezzate. E la gente si lamenta. Accade nel territorio municipale di Recoaro quando provenendo da valle, ovvero da Recoaro passando per la provinciale che porta al rifugio Campogrosso, si devia a destra per andare a Santagiuliana, appena poco dopo la frazione di Merendaore. Una zona molto ambita dagli escursionisti per la presenza della nota Fonte Giuliana.

Si tratta di un percorso molto battuto sia dai ciclisti sia dai motociclisti che scelgono di compiere una deviazione per andare a visitare le contrade del comprensorio, una vera e propria cuccagna per gli amanti delle due ruote. Ma non manca chi decide di andare a visitare l’antico campanile della parrocchiale di Recoaro, il quale quando venne abbattuta l’antica chiesa per fare posto alla nuova subito dopo la Seconda guerra (una decisione ancor oggi molto controversa), venne ricollocato proprio nella zona di Santagiuliana, più precisamente accanto alla storica «Hosteria al colle».

Il percorso però è talmente accidentato che il rischio è sempre a portata di mano. Di più, gli utenti della strada temono come il diavolo il brecciolino «sparso come lo zucchero a velo sul pandoro», tanto che i tonfi di tanto in tanto non mancano anche perché di notte «quella specie di campo minato è pressoché occultato dalle tenebre» raccontano i ciclisti.

E che le lamentele di chi utilizza la strada, che tra l’altro riserva scorci paesaggistici notevoli, non siano campate per aria lo dimostra un rapido sopralluogo per rendersi conto della situazione. Situazione «di incuria» che non è sfuggita alla macchina fotografica di Vicenzatoday.it che ha potuto documentare lo stato dei luoghi con dovizia di dettaglio. Addirittura lo stato della strada è divenuto oggetto di discussioni, più o meno bar, fra i gruppi di sportivi che in sella alle due ruote arrivano a Santagiuliana dal resto della Valle dell’Agno, da Schio e persino dal Trentino.