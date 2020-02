“Tempeste d’acciaio per giovani cuori”, Blocco studentesco Vicenza ricorda Ernst Junger

“Abbiamo voluto celebrare uno dei nostri massimi riferimenti culturali, un uomo che ha saputo attraversare tutto il Novecento, rimanendo assolutamente fedele al proprio spirito ribelle", spiega in una nota Blocco studentesco Vicenza in merito agli striscioni affissi nella notte in città, in occasione dell’anniversario della morte del poliedrico pensatore tedesco Ernst Junger.



“lo abbiamo fatto - continua la nota - con il verso di una canzone di un gruppo simbolo della nostra militanza, gli ZetaZeroAlfa.”



“Junger – conclude la nota del movimento - fu eroe di guerra, intellettuale militante e animatore della Rivoluzione Conservatrice, un precursore nel capire gli sviluppi del rapporto tra la Tecnica e l’Uomo, preconizzando la necessità per quest’ultimo di salvare sé stesso dagli ingranaggi che ne avrebbero inaridito l’anima e livellato gli slanci.

Nel solco del suo Esempio proseguiamo la nostra Ribellione.”