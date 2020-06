Ferrari porta mamma in vacanza con Belen e i Rodriguez: reunion sul lago di Como

Sono sempre più uniti Belen Rodriguez e Mattia Ferrari. Un rapporto che si è consolidato nell'ultimo periodo, da quando la showgirl argentina sembra aver chiuso il suo rapporto con l'ex marito Stefano De Martino, padre del figlio Santiago.

In questi giorni, l'art director vicentino si trova sul lago di Como con la famiglia Rodriguez al gran completo (dopo aver trascorso la quarantena in Trentino, si sono ricongiunti con i Rodriguez anche la sorella Cecilia con il fidanzato Ignazio Moser) e per l'occasione ha portato con sè anche la madre Sabrina Billato come testimoniano alcuni scatti condivisi sui social dai due oramai inseparabili amici.

Nel frattempo l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino oggi, 14 giugno, sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, racconterà la sua verità sul momento di crisi con la sua compagna?