Belen e il suo "amore" vicentino: inseparabili dopo la rottura con De Martino, ma è gay

C'è una new entry al fianco di Belen Rodriguez. Un uomo che è stato più volte menzionato nelle stories di Instagram della showgirl argentina. Si tratta di Mattia Ferrari. E' con lui che la Rodriguez, dopo l'annunciata rottura con l'ex marito Stefano De Martino, trascorre gran parte del suo tempo, come l'ultimo weekend nella sua villa di Vicenza. Con loro, ovviamente, anche Santiago, legatissimo a Mattia. Da giorni Ferrari è onnipresente nelle storie Instagram della Rodriguez, dai pomeriggi di lavoro alle serate di relax in casa, ma chi è il nuovo inseparabile amico di Belù?

Mattia Ferrarri, 28enne di Venezia con base a Vicenza, è un art director ambitissimo nel mondo della moda, fondatore e proprietario della Arnold Creative Communications, un’agenzia che si occupa di comunicazione digitale e fornisce servizi personalizzati e consulenza nel settore dei social media.che vanta collaborazioni con brand di prestigio come Chopard, Bulgari, Ermanno Scervino, Moschino, Versace.

Belen è stata al centro del gossip dopo l'annunciata rottura con De Martino dopo un ritorno a seguito della separazione che aveva fatto sognare i fans. In questo ultimo periodo la showgirl ha voluto presentare il suo "fidanzato" ma come ha precisato lei sui social "è gay": “C’è il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato, naturalmente, leggermente gay…” dichiara Belen ai suoi followers.