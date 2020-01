La Befana in visita al comando dei Vigili del fuoco, per la gioia di grandi e piccini

E' "atterrata" sul tetto del comando a bordo della sua scopa e i pompieri con l'autoscala l'hano aiutata a scendere per portare i doni ai più piccoli.

Come da tradizione la Befana, nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio, ha fatto visita alla sede provinciale dei pompieri, in via Farini regalando momenti di magia a grandi e piccini.