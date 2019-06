È ufficiale: il Ponte degli Alpini è monumento nazionale

Il Ponte Vecchio di Bassano finalmente è Monumento nazionale. L'annuncio ufficiale è arrivato dopo l’approvazione in Commissione Cultura della Camera della proposta di legge del deputato bassanese della Lega, Germano Racchella, componente della Commissione Cultura della Camera e primo firmatario della pdl, oggi anche il Senato ha dato l’ok per il riconoscimento. Il Ponte Vecchio diventa il terzo monumento nazionale della provincia di Vicenza dopo la Basilica Palladiana e il piazzale della Vittoria di Vicenza.

«Non posso che esprimere grandissima soddisfazione per il via libera definitivo anche da Palazzo Madama grazie al quale, dopo tanto lavoro, consacra l’emblema della città di Bassano a Monumento nazionale vero e proprio. Il Ponte di legno, patrimonio architettonico, è il simbolo di tutti gli Alpini d’Italia, dedicato alla memoria delle centinaia di migliaia di soldati che, durante la Prima Guerra Mondiale, lo attraversavano per salire sull'Altopiano dei Sette Comuni. Ringrazio la Lega per aver accolto la mia pdl che rispecchia il desiderio non solo dei bassanesi ma anche di molti veneti», ha dichiarato Racchella.

Soddisfatta anche la senatrice del Pd Daniela Sbrollini, in prima fila nel portare avanti il progetto al Senato. «E’ andata come previsto. Finalmente. La proposta di legge, che già nella passata legislatura con Crimì e Filippin avevamo con poca fortuna portato avanti, oggi è legge. Non era andata in porto allora. Questa volta ce l’abbiamo fatta». Esordisce così la Senatrice Sbrollini: «C’è da essere felici. Non era scontato. Ma visto come è andata sono proprio soddisfatta. Alla Camera l’on. Racchella, al Senato io. Al di là delle scaramucce credo che Bassano debba essere soddisfatta. Su temi che si possono condividere e che riguardano il territorio, anche le normali divergenze tra partiti che oggettivamente hanno progetti diversi possono essere accantonati e la collaborazione può starci ed essere efficace».