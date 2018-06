Bassano, palco vietato a Young Signorino: "Presenza inopportuna"

Niente concerto per Young Signorino sabato pomeriggio all'Ama Music Festival di Bassano, manifestazione che si apre giovedì al parco Ragazzi del '99. A comunicarlo il sindaco della città Riccardo Poletto che con una nota pubblicata ieri sera sul suo profilo Facebook ha fatto presente "di non ritenere opportuna la presenza di Young Signorino, che appare quasi esclusivamente fenomeno mediatico, più che artistico, e di provocazione artificiosa e calcolata, più che di genuina trasgressione o contestazione giovanile".

La partecipazione del "trapper" aveva suscitato polemiche già nei giorni scorsi e il concerto era stato stigmatizzato dall'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan che aveva ritirato il patrocinio della Regione alla manifestazione per i "messaggi diseducativi che il controverso artista lancia ai giovani".

Palco vietato quindi al 19enne Signorino, all'anagrafe Paolo Caputo, che si autodefinisce "figlio di Satana". "In riferimento alla annunciata presenza a Bassano, nellambito dell'AMA Music Festival, di Young Signorino - spiega il comunicato del Comune - l Sindaco Riccardo Poletto ha scritto agli organizzatori facendo presente che l'Amministrazione Comunale, sin dallinizio, ha voluto realizzare un evento di vasta portata che potesse offrire al target adolescenziale e giovanile un'opportunità di aggregazione, di cultura e di espressione artistica, in un contenitore logistico, Parco Ragazzi del 99, che da sempre è luogo di ritrovo degli adolescenti e dei giovani di tutto il comprensorio e di cui si vuole potenziare la vocazione aggregativa e di promozione di sport, cultura, arte".