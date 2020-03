La Basilica palladiana "in fiore" per le donne

Tutte le donne che l'8 marzo sceglieranno di visitare la mostra "Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi" saranno accolte in modo speciale.

"Le decorazioni floreali, gentilmente offerte da Garden Vicenza verde, rendono ancora più bella e affascinante la Basilica palladiana - dichiara l'assessore alla cultura Simona Siotto - Domani arriveranno anche le primule che il Comune donerà alle donne che domenica 8 marzo entreranno in mostra. Per loro anche un biglietto ridotto a 11 euro, anziché a 13. Piccoli gesti che dimostrano la vicinanza dell'amministrazione in questa giornata significativa. Avremmo voluto fare molto di più ma purtroppo l'emergenza Coronavirus ci ha impedito di proporre i tre eventi culturali in programma, insieme ad un fitto calendario di attività dell'ufficio pari opportunità che contiamo di recuperare in un secondo momento".