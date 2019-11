Dagli abeti abbattuti dall’uragano Vaia nasce la barca Arcaluna: work in progress a Tuttinfiera

padiglione 7 di Tuttinfiera, la fiera delle passioni in corso fino a domenica 3 novembre alla Fiera di Padova, sta nascendo una barca ecologica realizzata dall’eclettico artista padovano Vittorio Riondato.

Si tratta di un’imbarcazione composta al 90% di materiali di risulta-riciclabili, soprattutto rami e cortecce di abeti abbattuti nel 2018 sull’altopiano di Asiago dall’uragano Vaia, che Riondato sta assemblando a Tuttinfiera. Si chiamerà Arcaluna 181920, in ricordo della barca Arcaluna, riproduzione di un’antica tartana in versione eolico- elettrica che nel 2017 Riondato ricostruì in materiale di riciclo mettendola in acqua nel Brenta per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di tenere pulito l’ambiente. Arcaluna 181920 sarà armata con vela, remi (realizzati con forcelle di bicicletta), timone, bandiere, fiamma, motore elettrico, pannello fotovoltaico, generatore eolico e come parabordi avrà dei palloni di vari sport.

“Questo laboratorio - squero in Fiera – spiega Riondato - è uno dei miei approdi in quanto sto viaggiando in varie forme: dalla montagna alla laguna, sulle vie del lavoro, delle storie e delle maschere”.

L’artista padovano allestirà anche due laboratori per bambini insegnando a realizzare borse da viaggio (cucitura) e “tappeti volanti” (tessitura) e presenterà maschere della tradizione orale e scritta del Veneto, dell’Italia e dell’Europa legate ai temi di aria, acqua, terra, sole e luna. Al varo a secco Domenica a Tuttinfiera, presenti alcuni musicanti, saranno offerti vino in bicchieri di carta e pane cotto in forno. Il progetto proseguirà nei giorni seguenti fino all’approdo in Laguna: il varo in acqua avrà luogo nel Brenta a Valstagna.