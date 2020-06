Barbara D'Urso fa tappa in Veneto: selfie con Renzo Rosso e foto di rito tra gli scacchi

"Viva il Veneto" sembra essere questo lo slogan del fine settimana di Barbara D'Urso, come documentano alcuni scatti e Ig stories pubblicate sul profilo instagram della conduttrice Mediaset.

Un selfie con patron Diesel (e Lr Vicenza) Renzo Rosso, una foto tra le torri e gli alfieri di Marostica e poi un'uscita sul Canal Grande. Non si è fatta mancare nulla.

Un fine settimana veneto che è stato preceduto da un altro momento made in Vicenza. Come raccontato dalla stessa D'Urso attraverso i social, la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Live Non è la D'Urso, nei giorni scorsi ha ingaggiato il vincitore della nona edizione di Masterchef Italia per realizzare una cena stellata.

Nelle storie di Instagram aveva infatti annunciato ai suoi fan: “Non so cosa cucinare” e poi ecco che accanto a lei è apparso Antonio Lorenzon: “Cara Barbara preparerò paccheri con pesti mozzarella e noci”.