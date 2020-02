Bando alienazioni, all'asta sei lotti per oltre 2 milioni di euro

Si tratta di tre terreni agricoli, un ex fondo agricolo e un terreno edificabile. Nel bando è stata inoltre inserita la cessione dei diritti del Comune di Vicenza sul terreno del Circolo Tennis La Rotonda concesso in diritto di superficie. All'asta andranno 6 lotti.

Il primo lotto riguarda il Circolo Tennis La Rotonda, via L. Sturzo a Vicenza, attualmente occupato. La cessione è relativa ai diritti spettanti al Comune di Vicenza sul terreno concesso in diritto di superficie. L'area è di 9270 metri quadrati; il prezzo a base d'asta è di 324.000 euro.

Il secondo lotto riguarda un terreno agricolo con un fabbricato in strada di Carpaneda di 13.300 metri quadrati, al prezzo base di 497.178 euro.

Anche il terzo lotto è riferito a strada di Carpaneda di cui viene messo all'asta un altro terreno agricolo con prezzo base di 570.600 euro.

Il quarto lotto si riferisce a un ex fondo rustico in località Valproto, nel Comune di Quinto Vicentino, con fabbricato di 370 metri quadrati su un terreno di 4.386 metri quadrati. Il Comune di Vicenza, proprietario del 50%, mette all'asta la sua parte in accordo con la Provincia di Vicenza, a cui appartiene l'altra metà. Il prezzo a base d'asta è di 173.200 euro.

Il quinto lotto riguarda un terreno agricolo in località Moracchino di 6.187 metri quadrati di superficie. Il prezzo base è di 56.000 euro.

Per un prezzo a base d'asta di 550.400 euro viene inoltre proposto (lotto 6) un terreno edificabile in via S. Antonino di 1156 metri quadrati di superficie.

Il bando, con le modalità di partecipazione all'asta pubblica e i criteri di aggiudicazione, è pubblicato al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/248416 insieme alla relazione descrittiva e alla documentazione tecnica di ciascun lotto. Le offerte vanno presentate entro le 12 del 20 marzo 2020. L'asta si terrà lunedì 23 marzo alle 9.30 in seduta pubblica in Comune.