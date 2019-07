Ex popolari, le modalità di indennizzo per i risparmiatori azzerati

Giovedì 4 luglio alle ore 20.00 si torna a parlare «del risparmio tradito» dopo i rovesci che hanno coinvolto la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca. I «risparmiatori azzerati» si troveranno infatti a Onigo di Pederobba in provincia di Treviso presso la palestra comunale in via del Cristo 11.

«Come la nuova legge intende indennizzare i risparmiatori». Questo è il titolo scelto dagli organizzatori della serata ovvero dal coordinamento dei risparmiatori don Enrico Torta. Stando alla locandina diramata qualche giorno fa l'elenco degli oratori è già stato messo a punto. Ci saranno l'avvocato Andrea Arman, uno dei volti storici della protesta contro il collasso delle due ex popolari venete, con i colleghi Luigi Fadalti e Paolo Polato. Poi sarà la volta dello stesso don Torta, parroco di Dese frazione di Venezia, il quale da anni è il padre spirituale della protesta. Tema principale del dibattito sarà quello di capire come funzionerà e se funzionerà anche da un punto di vista pratico il cosiddetto Fir, ovvero il fondo per gli indennizzi che la normativa ha messo a disposizione «degli azionisti azzerati».

L'evento arriva a pochi giorni da quello organizzato, sempre dallo stesso coordinamento, il 27 giugno a Montebelluna. In quel caso si è trattato di un sit-in durante il quale i manifestanti, tra le altre, hanno chiesto lumi sul recente abbandono del collegio giudicante deciso dal giudice Lorenzo Miazzi, nell'ambito del processo per il crac della BpVi che vede come principale imputato l'ex presidente dell'istituto di via Framarin Gianni Zonin: un abbandono quello di Miazzi che ha fatto scalpore anche sui media nazionali.