"Il ballo del sapone": un video virale che spiega ai bambini come lavarsi correttamente le mani

Quanto è difficile ricordarsi i passaggi corretti per lavarsi le mani? Desiderosi di trovare una risposta originale e divertente a questa domanda, un imprenditore-musicista e una psicologa hanno deciso di unire le loro forze per fare un regalo a tutte le mamme e ai loro bambini.

Nasce così "Il ballo del sapone", la filastrocca musicale che da alcuni giorni spopola su YouTube e sui social network italiani (oltre 14mila visualizzazioni). Il tutto con un obiettivo nobile: raccogliere fondi da devolvere a favore degli ospedali impegnati nella lotta al Coronavirus.

Dietro questa idea ci sono Renzo Alvau, responsabile marketing di Verdevero (azienda della provincia di Vicenza specializzata in detersivi naturali), e Daniela Mascaro, psicologa clinica per l'infanzia e l'adolescenza.

“Abbiamo avuto l’idea in quanto molte clienti di Verdevero lamentavano che fosse molto difficile far lavare le mani ai bambini nel modo corretto, e far loro cantare la canzoncina 'tanti auguri a te' due volte sembrava aiutare – spiegano Alvau e Mascaro –. Abbiamo voluto fare un paio di passi in più e creare una filastrocca apposita. L’Oms raccomanda come prima cosa di lavarsi le mani correttamente ma è difficile leggere un Pdf con le istruzioni e poi ricordarsele a memoria. Un video è facile da seguire e la canzone è orecchiabile per fare in modo che rimanga in testa anche dopo aver visto la clip 3/4 volte”.

Gli autori sono esperti di mnemotecniche e hanno scritto il testo in modo da associare ad ogni gesto un immagine facile da ricordare. Il video mostra le istruzioni passo passo intervallate da un personaggio buffo che, ballando, intrattiene i bambini evitando di far loro perdere l’attenzione durante il video.

“Abbiamo deciso di interrompere per un attimo la comunicazione dell’inquinamento ambientale da detersivi ed aiutare a diffondere il valore di un’azione fondamentale in questo momento: lavarsi bene e correttamente le mani – proseguono gli autori -. L’idea è di far girare il video in tutta Italia diffondendo la cultura del lavaggio mani, sia per questa emergenza che per il futuro”. Un obiettivo in linea con la filosofia di Verdevero che da anni, accanto alla produzione e vendita di detersivi naturali, si occupa anche di temi complessi e di difficile accessibilità in forma semplice ed intuitiva attraverso gli strumenti del web. Inoltre il tutto si accompagna ad uno scopo beneficio: i proventi ricavati da pubblicità, diritti d’autore e qualsiasi altro tipo di monetizzazione, verranno devoluti direttamente agli ospedali italiani durante l’emergenza da Coronavirus.