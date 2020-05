Serve l'autocertificazione per uscire dalla propria regione

Dal 18 maggio è necessaria l’autocertificazione dovremmo giustificare le motivazioni per spostarsi da una regione all’altra. La possibilità di muoversi liberamente sarà possibile solo all’interno della stessa regione di residenza.

Dovremo indicare le ragioni dello spostamento:

motivazioni di necessità

di lavoro

di salute

di rientro a casa

Il modulo per l'autocertificazione durante la Fase 2 dell'emergenza coronavirus non cambia rispetto a quello attuale, a parte il riferimento normativo al nuovo decreto che contiene ulteriori motivazioni che rendono legittimo lo spostamento all'interno della propria regione.

Si può scaricare dal sito del ministero dell’Interno.

La differenza consiste nell’indicazione degli spostamenti: deve essere individuato facilmente il punto di partenza (con l’indicazione della regione dalla quale inizia lo spostamento) e il punto di arrivo (con la regione in cui lo spostamento termina). Il sito del Viminale chiede ai cittadini, inoltre, di indicare che lo spostamento rientri in uno dei casi previsti dai precedenti provvedimenti.

Dovrebbe essere l’ultima autocertificazione pubblicata sul sito del Viminale. Se da oggi, 18 maggio, i cittadini italiani non dovranno utilizzare più il modulo di autocertificazione per gli spostamenti all’interno della stessa regione (verso i luoghi di lavoro, per effettuare spese o acquistare farmaci, per andare a incontrare i congiunti o per altri casi di indifferibile urgenza), resta ancora l’obbligo di presentare il modulo per gli spostamenti tra regioni.

L’allentamento della misura si avrà solo dal 3 giugno, per ora restano le motivazioni di necessità, di lavoro, di salute, di rientro a casa. Pertanto resta obbligatoria l’autocertificazione, in cui dovremo indicare le ragioni dello spostamento interregionale.