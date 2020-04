Asta regala un sogno: raccolti oltre 16mila euro devoluti alla Protezione civile

Si è conclusa con successo anche l’edizione n. 9 dell’Asta Regala un Sogno, che in virtù dell’emergenza Covid-19 ha proposto una doppia asta online in questo periodo sul sito www.regalaunsogno.org

Da una parte l’asta con alcune maglie dei campioni dello sport ed altri cimeli ( tra cui le iridate di Mathieu Van der Poel, Ceylin Alvarado e Alessandro Ballan ) frutto delle donazioni degli ultimi anni dei professionisti di ciclismo più quotati alla Casa “il Sogno” di Camisano Vicentino; dall’altra un’asta importantissima aperta da Specialized Italia che metteva in palio un vero e proprio gioiello del museo aziendale : la bici Specialized S-Works Roubaix utilizzata da Vincenzo Nibali durante la famosa tappa con il pavè della Parigi-Roubaix durante il Tour de France del 2014, devolvendo l’intero ricavato a favore della Protezione Civile “Emergenza Coronavirus - conto corrente IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387”.

Entrambe le aste hanno avuto un buon successo con partecipanti provenienti da tutto il mondo. L’asta ha ricevuto anche il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto.

L’asta maglie “Regala un Sogno” ha fruttato 6mila euro che sono stati bonificati alla Protezione civile del Veneto. Le maglie più attese sono state assegnate in tutta Europa : i body di Fabio Aru e dello spagnolo Pello Bilbao sono volati in Francia, la maglia rosa di Dumoulin in Olanda, la maglia iridata di Alessandro Ballan è rimasta in Italia così come quella di Mathieu Van der Poel e la maglia gialla di Egan Bernal. Quella di campione del Belgio di Philippe Gilbert è tornata nelle Fiandre, così come la maglia di Landa che è tornata in Spagna. La maglia del campione britannico Ben Swift è finita in Svizzera.

Soddisfatto il presidente Bruno Fanin : “Con la nostra Casa del Sogno di Camisano Vicentino, in questo momento così difficile che sta sostenendo l’intera nazione, abbiamo deciso di dare un segnale di vera amicizia a sostegno della Protezione Civile del Veneto per l’emergenza Covid-19 , riattivando il nostro sito www.regalaunsogno.org e mettendo all’asta maglie e oggetti dei Campioni del Ciclismo che avevano ricevuto in Donazione i Ragazzi della Casa Famiglia . Non solo ricevere nelle nostre difficoltà quotidiane che affrontiamo, ma anche donare : questo è un segnale di speranza che vogliamo dare a tutta la popolazione.”

E’ andata molto bene anche l’asta promossa da Specialized Italia che metteva in palio un vero e proprio gioiello del museo aziendale : la bici Specialized S-Works Roubaix utilizzata da Vincenzo Nibali durante la famosa tappa con il pavè della Parigi-Roubaix durante il Tour de France del 2014. Le puntate sono state tutte di qualità e dalla cifra iniziale di battuta d’asta (3mila euro) si è arrivati alla considerevole cifra di 10.600 euro. La bici volerà ad un appassionato in Svizzera, ma le puntate anche qui sono arrivate da tutta Europa.

L’intero importo è stato bonificato alla Protezione civile nazionale “Emergenza Coronavirus - conto corrente IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387”.