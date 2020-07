Cantieri in città, asfaltatura strade in via Pajello: transito vietato per tre giorni 

Nell'ambito degli interventi di asfaltatura in viale Bartolomeo D’Alviano, per conto di Sar Servizi a Rete e di Viacqua, il Comune di Vicenza fa sapere che da martedì 14 luglio in via Pajello si procederà con i ripristini definitivi dei lavori eseguiti lo scorso anno.

Per consentire l'intervento in sicurezza, il Comune ha ritenuto necessario procedere con la chiusura al traffico di via Pajello per tre giorni, dal 14 al 16 luglio. Saranno sempre garantiti il transito ai residenti della via e gli attraversamenti in via Vico e via Galilei.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.