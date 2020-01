Arturo Taxi sicuro, boom di adesioni nel 2019: oltre 3.600 i giovani trasportati

Grande risultato per il taxi “Arturo”, iniziativa unica messa in campo dal Comune di Arzignano per accompagnare a casa i giovani in sicurezza, avviata 9 anni fa su iniziativa di Enrico Marcigaglia, allora come adesso assessore alla Sicurezza.

Un servizio taxi organizzato dal Comune di Arzignano per i residenti, in collaborazione con i bar della città che permette ai giovani di tornare a casa in sicurezza dopo aver trascorso una serata tra amici. E’ un’iniziativa unica nel panorama vicentino e nazionale che prevede il trasporto serale/notturno gratuito di persone con l’impiego di un’autovettura di 9 posti, compreso quello del conducente.

Nel 2019 i passeggeri sono più che raddoppiati rispetto al 2018 toccando il record assoluto di utenti dall’avvio del servizio. Sono state infatti accompagnate a casa 3.677 perone, per la maggior parte giovanissimi (metà minorenni e più di un terzo donne), rispetto alle 1514 del 2018. Nel 2019 sono stati trasportati mediamente 72 passeggeri a settimana (più del doppio rispetto al 2018 e record assoluto dal 2011)

“Un servizio innovativo e unico in Veneto – aggiunge l’assessore Marcigaglia - che si presta compiere 9 anni ma non smette mai di sorprendere per l'apprezzamento da parte di giovani e genitori”.

Dal 2020 il servizio è previsto ogni venerdì e sabato con orario anticipato rispetto agli anni scorsi. E' attivo infatti dalle 22.30 con termine alle 3.30 di notte. Il taxi può essere prenotato chiedendo al barista e dopo le 2 (quando i locali chiudono), Arturo è disponibile davanti alla stazione.

“In questi 9 anni –aggiunge il sindaco Bevilacqua- sono stati accompagnati ben 20 mila ragazzi. Sapere che sono tornati a casa in sicurezza ci riempie di orgoglio. Un servizio che garantisce divertimento sereno… e serenità ai genitori”.

Per Arturo Taxi Sicuro il Comune di Arzignano investe 22.800 euro (iva compresa). Il costo per passeggero è di 6 euro. Il costo a serata è di 219 euro (tutto compreso). E’ attivo tutto l’anno per un totale di 104 serate di servizio.

Ricordiamo che dal 2019 è attivo anche “Arturo Silver”, un servizio gratuito di trasporto dalla propria residenza a Piazza Marconi, in corrispondenza della sede della biblioteca comunale e ritorno, riservato alle persone con più di 70 anni d’età.