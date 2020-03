«Il mio compagno è andato verso il confine trentino poi è sparito, aiutatemi»

È partito dall'Altopiano di Asiago ed è andato verso il Trentino, ma da allora è scomparso. L'appello a chiunque possa avere informazioni per ritrovare Alberto Mazzarini, 25enne di Roana, come sempre in questi casi corre su Facebook. A lanciarlo la compagna, che fornisce una serie dettagliata di informazioni, nella speranza che qualcuno possa mettere le forze dell'ordine sulla pista giusta.

«Il mio compagno ieri sera si è allontanato da casa, i Carabinieri sono già stati avvertiti. Siamo veneti, abitiamo in provincia di Vicenza, nel comune di Roana sull'altopiano di Asiago. Ieri (lunedì 9 marzo Ndr) verso le 13 si è allontanato da casa in macchina, una Sirion Daihatsu di colore Champagne/oro chiaro targata: CB 552 RN. Ha attraversato il confine Veneto verso quello Trentino, ma il GPS del telefono segnala essere in Val d'Aosta sotto al Cervino, probabilmente un paese o una cittadina al di sotto (vicino ad un campo da calcio). Le forze dell'ordine sono già alla ricerca, ma chiedo se qualcuno vedesse qualcosa o riconoscesse la macchina di chiamare il 112»

Alberto Mazzarini, nato a Treviso il 15-5-1995, occhi marroni nocciola, capelli neri con ciuffo all'insù e barba nera al momento corta, porta un orecchino nella parte superiore dell'orecchio sinistro, si è allontanato senza abiti invernali: maglioncino color senape.con una treccia come trama al centro, pantaloni neri, scarpe da ginnastica nere, giacca antivento della Quechua nera. Se qualcuno lo riconoscesse avverta immediatamente il 112".

Fonte Trentotoday.it