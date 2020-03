Antonio Lorenzon vince Masterchef Italia 9: vittoria e proposta di matrimonio

È tutto vero. L'art director bassanese conquista il titolo di Masterchef Italia, edizione numero 9. Quando il giudice Antonino Cannavacciuolo apre la busta con il nome del vincintore lo studio esplode di felicità e tutti festeggiano lo chef amatoriale arrivato dal Veneto. Con grande caparbietà e padronanza del mestiere si è guadagnato la vittoria. Successo che ha voluto condividere con il fidanzato Daniel che da sempre lo supporta.

Ecco che tra gli abbracci e i festeggiamenti, Antonio chiede l'attenzione dei presenti, si mette in ginocchio e porge una scatolina al fidanzato chiedogli: "Mi vuoi sposare?".

Non poteva esserci finale migliore. Ora Antonio potrà realizzare il sogno condiviso con la sua metà di aprire un ristorante in Costa Azzurra.

Ma come è arrivato alla vittoria? La puntata si è aperta con i quattro finalisti uni contro l'altro: Marisa, Antonio, Davide e Maria Teresa.. Come di consueto, ad aprire la finale è stata la Mystery Box. Sotto sei ingredienti che hanno segnato il percorso dei finalisti all'interno del programma.

Antonio trova la torpedine, il suo primo pesce. Per l'occasione cucina torpedine, trota salmonata, peperoni, sedano rapa, limone e peperoni, un piatto che strappa un "Buono", da chef Antonino Cannavacciuolo.

Ad avere la meglio è però Maria Teresa. La vittoria le permette di scoprire i quattro piatti che i concorrenti dovranno cucinare, secondo le assegnazioni della concorrente. Sono i piattii dello chef Paolo Casagrande, tre stelle Michelin con il suo ristorante di Barcellona.

Maria Teresa sceglie di cucinare l'antipasto, il primo piatto va a Marisa, il secondo ad Antonio e il dolce, ovvero la preparazione più complicata, a Davide.

Antonio prepara il parago arrosto, un piatto che gli ha creato non pochi problemi . "Vale la finale questo piatto?", chiede chef Giorgio Locatelli all'assaggio. Paolo Casagrande gradisce e l'art dircetor bassanese viene considerato il migliore della prova. Il peggiore è Davide che vede così sfumare definitivamente la conquista del titolo di miglior cuoco amatoriale.

Si passa quindi all'ultima sfida: in palio 100 mila euro, la possibilità di scrivere il proprio libro di ricette e la conquista del titolo di MasterChef italiano. A sostenere i tre finalisti arrivano in studio parenti e i concorrenti usciti lfima dalla finale.

In due ore e mezza dovranno realizzare un antipasto, un primo, un secondo e un dolc a intervalli regolari di 30 minuti. Il menù di Antonio prevede "Baccalà e i suoi amici", una rivisitazione moderna di un piatto della mamma, cotto a bassa temperatura, con crosta di polenta.

Come primo piatto propone il risotto, "Dal Grappa al Brenta", con un gel di Amarone della Valpolicella. "L'alba di settembre" è invece il secondo piatto, la perrnice cucinata in onore del padre e della sua passione per la caccia. "Dolcebosco", un dessert con i lamponi, una mousse, un gelato chiude il menù del bassanese.

Tocca ora ai giudici. Dopo gli assaggi i tre chef di fama internazionale si confrontano e decretano il vincitore.