Masterchef, bassanese conquista gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli

Ha conquistato la giuria e si è aggiudicato il grembiule bianco nella prima puntata di Masterchef Italia. Lui è Antonio Lorenzon, 44enne, bassanesse protagonista del format andato in onda nei giorni scorsi su Sky.

Lorenzon arriva dalla moda. Formatosi all'istituto per stilisti di Breganze, lavora da libero professionista come stilista e direttore creativo e ha un compagno che l'ha accompagnato nell'avventura. La passione per i fornelli arriva dal padre Germano.

Il 44enne ha proposto ai giudici un piatto di ravioli di gamberi, accompagnato dalla zuppa "bisque" con una salsa di asparagi un piatto "Rainbow", arcobaleno, perché «è giusto che adesso il mondo si veda a colori, non lo si può sempre vedere rosa o azzurro». Una creazione che ha conquiastato i giudici.