Anna non ce l'ha fatta, vinta dalla malattia a soli 23 anni: Marchesane in lutto

La vita a volte può sembrare ingiusta. Lo sanno bene i famigliari, gli amici, i compagni di scuola di Anna Tibaldi, la 23enne strappata alla vita da una malattia, la firosi cicstica, con la quale combatteva da sempre.

La giovane si è spenta nella giornata di lunedì, all'ospedale Borgo Trento di Verona, dove era stata ricoverata nell'ultimo periodo in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La notizia della sua morte si è diffusa in fretta a Bassano del Grappa e in particolare a Marchesane, dove Anna viveva con la famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in rete, particolarmente sentite le parole dello zio Gianpietro Conte che, attraverso i social, ha voluto dare l'ultimo saluto alla sua nipotina.