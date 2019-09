Dal banco di Amici agli scaffali delle librerie: l'attrice-scrittrice Anna Dalton si racconta

Se passi la tua infanzia con la testa immersa tra i libri può essere che, in età più matura, tutte quelle parole che sono entrate nella tua testa diventino poi periodi letterari di un romanzo che porta la tua firma. E' quello che è successo ad Anna Dalton, 33enne vicentina di Arzignano, seppur per metà irlandese, oggi autrice di due libri: "L'apprendista geniale", romanzo d'esordio, edito da Garzanti ed uscito nel 2018 e "La ragazza con le parole in tasca" pubblicato dalla medesima casa editrice e approdato da poco nelle librerie di tutta Italia.

Due libri che sono uno la prosecuzione dell'altro e che vedranno un epilogo solo nel terzo romanzo che concluderà la trilogia e sul quale Anna Dalton sta lavorando. Il 5 ottobre prossimo sarà nella sua Arzignano per la presentazione di "La ragazza con le parole in tasca", evento che si terrà nella biblioteca del paese che è stato la sua terra sino al trasferimento a Roma, avvenuto a cavallo tra il 2003 e il 2004.

Eh si, Anna è partita da Arzignano alla volta della capitale inseguendo un sogno: quello di fare l'attrice. Ha passato le selezioni per entrare nel talent di Amici di Maria de Filippi e ha conquistato un banco nella classe di recitazione. "Se penso all'Anna di quei tempi provo profonda tenerezza - racconta lei stessa - ero così piccola catapultata in un mondo nuovo. E' stata sicuramente un'esperienza divertente che mi ha permesso di conoscere molte persone che poi sono rimaste nella mia vita, ma dal punto di vista professionale non è certo stata un trampolino di lancio. Per gli aspiranti attori non era una vetrina come lo poteva essere per i cantanti e i ballerini. Qualcosa di buono l'ha comunque portato. Subito dopo Amici mi sono iscritta alla facoltà di Lettere all'Università La Sapienza di Roma e all'Accademia teatrale e da qui ha avuto inizio la mia carriera come attrice".

Allora 18enne si è trovata sommersa dall'affetto dei fans: "Andavo all'Università e tutti mi riconoscevano, poi con il tempo le cose sono cambiate". Ha fatto molto teatro, cinema e tv dove in molti l'hanno riconosciuta e seguita nel ruolo di Cordelia Malcomess, la sorellastra di Arthur nella serie L'allieva, trasmessa sulle reti Rai, che è prossima alle riprese della terza stagione.

Quindi tv, cinema, teatro e...scrittura. "E' successo quasi per caso - spiega la giovane autrice - Fin da bambina mamma e papà mi hanno fatto "respirare" il profumo dei libri, mi hanno portato in biblioteca e da allora sono diventata una grande divoratrice di libri, ne leggerò 40-50 l'anno. Amo i romanzi. Tra gli autori italiani sicuramente Murgia, Gazzola, Pennacchi...per citarne alcuni". Dalla lettura alla scrittura il passo è stato breve. "L’apprendista geniale racconta la storia di crescita della protagonista, Andrea - spiega - E' ambientata in un'isola della laguna di Venezia (che non esiste nella realtà) dove un ex monastero diventa un college all'inglese. Istituto frequentato dalla protagonista che sogna un giorno di fare la giornalista. Ecco che da completa reietta si fa il suo gruppetto di amici..."

Romanzi in un certo senso trasversali. "Ho scritto un libro che a me interesserebbe leggere - sottolinea Anna Dalton - per cui rivolto ad un pubblico di trentenni ma è anche vero che alle presentazioni sono stata avvicinata da persone di tutte le età. Garzanti definisce la mia scrittura poco lettararia, più nordica forse (questo arriva un po' dalle sue origini e dal fatto che legge molti libri in lingua originale)".

Il suo futuro?" Sicuramente continuerò a fare l'attrice e a scrivere libri. Il mio mestiere è fatto di tempi "d'attesa" ed è in questi periodi che mi dedico alla scrittura".