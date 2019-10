Andrea Stella conquista il "Premio Zanibelli - Leggi in Salute" con "Sfida sull’oceano”

Lo scorso 8 ottobre a Roma, al’Ambasciata di Francia Andrea Stella, velista italiano originario di Sandrigo e fondatore della onlus “Lo Spirito di Stella” è stato premiato come vincitore del “Premio Zanibelli - Leggi in Salute”, il primo riconoscimento letterario in Italia ad aver sostenuto e riconosciuto il valore della narrazione nel percorso di cura che va oltre la cura.

Il Premio, indetto da Sanofi è giunto quest’anno alla sua 7a edizione. Tra le 81 opere edite iscritte quest’anno al concorso - 43 per la categoria “Narrativa” e 38 per quella “Saggistica” - la Giuria indipendente presieduta da Gianni Letta ha infatti decretato “Sfida sull’oceano” di Andrea Stella (San Paolo edizioni) l’opera vincitrice del Concorso per la Categoria Opere Edite di Narrativa.

“Le sfide di salute delle persone sono al cuore del nostro agire come azienda. Con questo Premio sosteniamo da anni il coraggio di chi combatte la malattia ogni giorno. Incoraggiamo la volontà di chi decide di condividere la propria storia perché riconosce il valore terapeutico ma anche social della narrazione. E per noi è sempre motivo di grande orgoglio sapere che ci sono autori che ogni anno affidano al Premio il proprio libro per condividere il proprio viaggio di salute”, ha dichiarato Hubert de Ruty, presidente e amministratore delegato di Sanofi in Italia.