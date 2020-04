Trasporto ammalati, Vigili del fuoco al fianco del Suem: intervento in città

Sabato mattina, a Vicenza, una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in supporto al personale sanitario del Suem per il trasporto di un ammalato.

Il personale a scopo cautelativo ha adottato la vestizione per i casi Covid_19, utilizzando i dispositivi di protezione individuale per questi casi. A fine intervento gli operatori hanno eseguito il percorso di decontaminazione, ripristinando l’operatività in sicurezza della squadra.