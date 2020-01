Bambimbulanza, l'ambulanza a misura di bambino: l'appello di sindaco e vicesindaco

Mercoledì mattina nell'atrio di Palazzo Trissino il sindaco Francesco Rucco, il vicesindaco Matteo Tosetto e Coralba Scaricco, presidente dell'associazione Vicenza for children, hanno presentato la bambimbulanza, l'ambulanza pediatrica acquistata grazie a una raccolta fondi promossa da Vicenza for children, Villafun for children, Croce Bianca Vicenza.

A queste si aggiungono tutte le aziende e persone che da settembre 2019 hanno fatto una donazione a sostegno del progetto di acquisto del mezzo, il cui costo complessivo è pari a 143 mila euro.

All'appello mancano 23 mila euro che Vicenza for children, capofila del progetto, insieme con l'amministrazione comunale auspica di riuscire a raccogliere al più presto, così da estinguere il finanziamento richiesto dalla stessa associazione.

“L'acquisto di questo mezzo di soccorso destinato ai pazienti più piccoli è l'ennesimo esempio della generosità dei vicentini – ha sottolineato il sindaco Francesco Rucco –. Abbiamo voluto presentarlo oggi con Vicenza for children e Croce Bianca Vicenza qui, nella sede simbolo della città, per ribadire che è a disposizione dei bambini e delle famiglie della città ma anche dell'intera provincia. Siamo orgogliosi di riuscire a dare una mano a questo sogno di Vicenza for children e Croce Bianca Vicenza, a conferma dell'impegno dell'intera amministrazione, che vede accanto a me il vicesindaco con delega ai servizi sociali Matteo Tosetto, nell'attenzione verso le persone più fragili della società”.

Si tratta di un mezzo di trasporto ospedaliero attrezzato a "misura di bambino" già utilizzabile e messo a disposizione da Croce Bianca Vicenza a servizio, in primis, del reparto di Pediatria dell'ospedale San Bortolo di Vicenza per il trasporto dei bambini della città e della provincia.

L'ambulanza pediatrica ha la funzione di far vivere al piccolo paziente il trasporto verso una struttura ospedaliera ricreando un ambiente a lui familiare. Le pareti dell’ambulanza pediatrica sono colorate con toni tenui, anzichè bianchi. Il soffitto riproduce un cielo azzurro con qualche nuvola mentre sulle pareti sono disegnrati alcuni personaggi.

Nei vani, oltre agli strumenti elettromedicali specifici per l’emergenza pediatrica (adattatore pediatrico per spinale, set di intubazione pediatrico, kit ventilazione pediatrica, set respiratori e di rianimazione pediatrica, set per il trasporto traumatico pediatrico e personale preparato da corsi formativi di PBLS), sono presenti anche giochi, libretti e materiale per disegnare. Per contribuire alla raccolta fondi: Vicenza for children (https://www.vicenzaforchildren.it/raccolta-fondi-bambimbulanza/).